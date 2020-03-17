» مسئول: "مش لازم المواطن ياخد الحاجة فريش"

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عقب الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، علي موجة الطقس السيء التي شهدتها البلاد مؤخرا، قائلا: "إن السيول قد تكون مفيدة للثروة السمكية، حال سقوطها على مناطق ملوثة".

 وأوضح "السيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن مصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الأسماك، حيث يمثل الاستزراع السمكي نحو 80% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر، حيث يصل الإنتاج إلى 1،6 مليون طن من الأسماك.

 وأضاف رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن المسطحات المائية الطبيعية بمصر فقيرة، موضحًا أنهم يهتمون بزيادة الأحواض السمكية، ويتعاونون مع الدول الأخرى في نقل الخبرة في هذا المجال.

وتابع: "لا يوجد أي نقص في الأسماك بمصر، وكل أنواع الأسماك متوفرة، معقبًا: "لا نستورد أسماكا من الخارج بكميات كبيرة، عايزين تغيير ثقافة الاستهلاك المصري للأسماك، "مش لازم المواطن يحصل على السمك الفريش دايمًا".

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