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الصين ترسل أول شحنة أقنعة طبية ومعدات اختبار لأمريكا

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مقطع من الفيديو
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متابعات- أمينة عبد العال

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شائعات

كورونا

محمد حماقي

بالرغم من وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفيروس كورونا بأنه "فيروس صيني"، واعتراض الصين على هذا الوصف، إلا أنه انطلقت من مطار شنجهاي أول شحنة أقنعة طبية ومجموعة معدات اختبار لإصابة بفيروس "كورونا" التاجي إلى الولايات المتحدة.

واعترضت وزارة الخارجية الصينية  صباح اليوم وسجلت  غضبها ورفضها الشديد تجاه وصف الرئيس ترامب، لفيروس "كورونا" بالفيروس الصيني، فيما اتهمت الصين الولايات المتحدة بأنها أرسلت الفيروس مع جنودها.

وجاء تبادل الاتهامات في اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز  ما سجل في الصين.
و  أبلغ مايك بومبيو في محادثة هاتفية مسئول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيشي اعتراضه علي استخدام بكين قنوات رسمية لإلقاء اللوم في ما يتعلق بـ"كورونا" علي أمريكا.


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