  • الثلاثاء 17 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

برلماني: "النائب زمان كان مدلع وفيه فخفخة"

محمد حماقي

إصابة محمد حماقى بفيروس كورونا تثير الذعر.. وهذه الحقيقة

خالد الجندي

الجندي: 3 دول ودونا في داهية

ساديو ماني

ماني يتبرع بـ 30 مليون فرانك لبلاده لمحاربة كورونا

الطفلة ميلا أصغر عربية متعافية من كورونا

الطفلة ميلا أصغر عربية متعافية من كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلن إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

المتحدث باسم العاصمة الإدارية: "مفيش حاجة ببلاش"

ماتت جوعا بعد تقييدها.. فتاة تعمل في ملاهي ليلية

ماتت جوعا بعد تقييدها.. فتاة تعمل في ملاهي ليلية

أسامة هيكل

وزير الإعلام: هؤلاء بيكرهونا وعايزين يكسرونا

عالمة أمريكية من أصول مصرية

عن كورونا.. عالمة أمريكية: "مزعلين القرآن الكريم وهجرتوه"

الجندي: 3 دول ودونا في داهية

الحياة السياسية

خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

داعية: هنروح جهنم لو عملنا الحاجتين دول في الشغل

#

الجندي :" المداهنة والحليطة عشان السبوبة ودتنا في داهية"

#

مشاركة مصرية في اجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط

#

الجندي: الأولياء مثلنا ويقعون في الكبائر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فيروس كورونا حطم الجبروت البشري، وأظهر مدى سخافة الإنسان وضحالته، وقلة حيلته، معقبًا: "هذا الفيروس حطم جبروت أصحاب الطغيان في العالم".

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الهدف من هذا الفيروس هو إيقاظ الغافلين عن غفلتهم، والنائمين من نومتهم، والمذنبين من كوبتهم.

 وتابع: "فين دول العالم الأول، وجبروت أمريكيا وأوروبا وروسيا، وفين مراكز الأبحاث، إحنا سبنا لكم العلم ودتونا في داهية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» منع كويتي شهير من التصوير داخل الحجر الصحي
» رفع خطورة كورونا على الصحة العامة إلى مرتفعة
» تفاجيء جمهورها بصور عارية من داخل الحجر الصحي
» الصين ترسل أول شحنة أقنعة طبية ومعدات اختبار لأمريكا
» ارتفاع في سعر الذهب ليسجل هذا الرقم
» انتشار الجيش الأردني فى الشوارع لمواجهة كورونا
» مسئول: "مش لازم المواطن ياخد الحاجة فريش"
» بـ بولندا.. إصابة أحد الوزراء بكورونا وفرض حجر صحي
» طبيب: الرقص والغناء يساهمان في علاج كورونا
» بـ قرد.. رامي جمال يثير الجدل بسبب كورونا
» "توم هانكس" يغادر المستشفى إلى الحجر الصحى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح