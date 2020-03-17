الجندي: 3 دول ودونا في داهية

17 مارس 2020 - 01:04 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فيروس كورونا حطم الجبروت البشري، وأظهر مدى سخافة الإنسان وضحالته، وقلة حيلته، معقبًا: "هذا الفيروس حطم جبروت أصحاب الطغيان في العالم".

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الهدف من هذا الفيروس هو إيقاظ الغافلين عن غفلتهم، والنائمين من نومتهم، والمذنبين من كوبتهم.

وتابع: "فين دول العالم الأول، وجبروت أمريكيا وأوروبا وروسيا، وفين مراكز الأبحاث، إحنا سبنا لكم العلم ودتونا في داهية".