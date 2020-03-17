» بـ بولندا.. إصابة أحد الوزراء بكورونا وفرض حجر صحي

قررت بولندا، اليوم الثلاثاء، فرض الحجر الصحي على أعضاء الحكومة؛ وذلك بعد إصابة أحد وزرائها بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت السلطات البولندية، إن أعضاء الحكومة سيخضعون لفحوصات كورونا بعد إصابة وزير البيئة بالفيروس القاتل.

وقررت الحكومة البولندية، إلغاء وتعليق جميع الفعاليات والأنشطة في البلاد بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، إنه لن يتم عقد تجمعات جماهيرية في إطار حملته الانتخابية، وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 17 شخصا في بلاده، مضيفا "أن الخطر الذي تسببه اللقاءات والتجمعات في انتشار فيروس كورونا كبير جدا".

ويصوت البولنديون، في مايو القادم، في انتخابات رئاسية ستكون حاسمة لتحقيق آمال حزب القانون والعدالة القومي الحاكم في تطبيق برامجه.

ويصوت البولنديون، في مايو القادم، في انتخابات رئاسية ستكون حاسمة لتحقيق آمال حزب القانون والعدالة القومي الحاكم في تطبيق برامجه.