» طبيب: الرقص والغناء يساهمان في علاج كورونا

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أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، أن من تم شفاؤهم من فيروس كورونا في الصين، كان السبب يعود إلى تجربة 80 محاولة علاجية من ضمنها العمل على رفع المناعة.

وأضاف "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، قائلاً: "أعطوهم حقن للتفاؤل والترفيه والسعادة، الأطباء كانوا بيقولوا للمصابين تعالوا نرقص، ونغني".

وتابع: "الرقص والغناء من طرق علاج فيروس كورونا، لأنهم يرفعون المناعة، منوها بأن نسبة الإصابة بفيروس كورونا أكبر بين الرجال عن النساء، لارتفاع نسبة التدخين بين الرجال، مؤكدًا أن قرار منع الشيشة الذي اتخذته الدولة المصرية، حيث إنه حماية لرجال مصر".

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