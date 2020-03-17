ماني يتبرع بـ 30 مليون فرانك لبلاده لمحاربة كورونا

17 مارس 2020 - 12:48 م

قرر الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، التبرع من أجل بلاده لمحاربة فيروس كورونا المستجد.





وبحسب ما ذكره موقع “senego”، فإن لاعب ليفربول تبرع بـ30 مليون فرانك أفريقي؛ أي مايوازي 45 ألف يورو من أجل بلادللجنة الطبية الوطنية في السنغال لمحاربة فيروس كورونا.





وذكرت الصحيفة أن هناك 27 حالة في السنغال ظهرت إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.





وأشارت إلى أن ماني دائمًا ما يساهم في الأعمال الخيرية لقريته ببامبالي في السنغال من خلال جمعيته الخيرية.



