ماني يتبرع بـ 30 مليون فرانك لبلاده لمحاربة كورونا

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وكالات - الدويني فولي

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تن

كورونا

مجدي بدران

قرر الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، التبرع من أجل بلاده لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب ما ذكره موقع “senego”، فإن لاعب ليفربول تبرع بـ30 مليون فرانك أفريقي؛ أي مايوازي 45 ألف يورو من أجل بلادللجنة الطبية الوطنية في السنغال لمحاربة فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن هناك 27 حالة في السنغال ظهرت إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن ماني دائمًا ما يساهم في الأعمال الخيرية لقريته ببامبالي في السنغال من خلال جمعيته الخيرية.

ومن جهة أخرى، قررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الدوري الإنجليزي حتى 4 أبريل المقبل كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

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