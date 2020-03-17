» "توم هانكس" يغادر المستشفى إلى الحجر الصحى

17 مارس 2020 - 12:26 م

غادر ممثل هوليوود الشهير "توم هانكس" وزوجته ريتا ويلسون مستشفى ولاية كوينز لاند بأستراليا بعد 5 أيام من اكتشاف إصابتهم بفيروس "كورونا" واتجهوا إلى منزل مؤجر في أستراليا لقضاء فترة الحجر الصحي، حسبما قال وكيل "هانكس" في تصريحات صحفية.

وكان "هانكس" كتب على صفحته الرسمية علي "تويتر" أن الاختبارات أظهرت إصابته هو وويلسون بالفيروس في أستراليا حيث كان يشارك في فيلم عن ألفيس بريسلي، حيث كان يشعر بالتعب وآلام مصحوبة بارتفاع طفيف في الحرارة.