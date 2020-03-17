» الصحة العالمية تحذِّر من استخدام هذه الأدوية للمشتبه فى إصابتهم بكورونا

17 مارس 2020 - 11:56 ص

وجهت منظمة الصحة العالمية بعدم وجود أي علاج حتى هذه اللحظة لفيروس كورونا، موجهة بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين، مطالبة أنه كان هناك أعراض تتوافق مع COVID-19 ، فيجب طلب الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة والسكان، تسجيل حوالي أربعين حالة جديدة ثبتت إيجابية التحاليل لها في فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن حالتي الوفاة الجديدتين، واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 50 عاماً من محافظة الدقهلية كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتاً إلى أن أسرة المتوفي البالغ عددهم 3 أفراد، تم سحب عينات لهم، وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة.