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أبو هشيمة يحسم علاقته بياسمين صبري بمفاجأة

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ياسمين صبري وأبو هشيمة
ياسمين صبري وأبو هشيمة
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إيمان هاني

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روسيا اليوم

أحمد أبوهشيمة

ياسمين صبري


كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفاصيل علاقته بالفنانة ياسمين صبري، قائلا: "أنا و ياسمين في علاقة حب".

وأضاف في حوار خاص لقناة "روسيا اليوم"، قائلا: "في البداية ومش بحب اتكلم عن حياتي الخاصة وعادة أترك مكتبي الإعلامي يرد على الشائعات التي تصدر وينفيها وهذه مش إشاعة بل حاجة أتشرف بها".

وتابع: "أنا أعلنت عن خطبتي بالفنانة ياسمين صبري، لتأكيد الأمر بأنه حقيقي وليس شائعة، الخطوبة مش هنطول فيها وحفل الزواج سيكون قريباً، وأنا مش محتاج أتكلم عن حياتي الخاصة للجماهير والمتابعين".

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