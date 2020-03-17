» الموت يفجع فنانا شهيرا وهذا موعد الجنازة

نعي الفنان ياسر الطوبجي والدته التي رحلت منذ ساعات، بمنشور على حسابه الشحصي على "فيس بوك"، طالبًا من جمهوره وأصدقائه الدعاء لها بالرحمة.

وكتب ياسر الطوبجي في منشور قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أمي، اللهم ارحمها واغفر لها وادخلها فسيح جناتك، والحقها بالصالحين، نسألكم الدعاء والفاتحة على روحها.

وأضاف مبينًا موعد ومكان تشييع الجنازة: صلاة الجنازة مسجد السيدة نفيسة، وصلاة الظهر، المقابر طريق الفيوم الكيلو 57.

ياسر الطوبجي في عدة أدوار كوميدية، كان آخرها دور "رأفت" في فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي، كما شارك في مسلسل "اللعبة" 2020، ويشارك في أعمال أخرى لم تعرض بعد منها: مسلسل "اتنين في الصندوق"، وفيلمي" شاومينج"، وشريط 6".