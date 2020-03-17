إعدام 12 ألف طائر.. فيروس جديد يضرب هذه الدولة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الفلبين

انفلونزا الطيور

فيروس

شديد العدوى

وصف بأنه شديد العدوى، حيث تم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في إحدى المحافظات الشمالية في دولة الفلبين، والذي انتشر بصورة واسعة.

وبحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك فإن هذا التفشي أظهر أنه شديد العدوى.

وصرح وزير الزراعة الفلبيني، وليام دار أنه تم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور، وهو نفس الفيروس الذي أصاب بعض مزارع الدواجن المحلية في عام 2017، والذي اسفر عن موت نحو 1500 طائر في مزرعة واحدة.

وأوضح أنه تم إعدام أكثر من 12 ألف طائر في المنطقة وذلك لمنع تفشي الفيروس الشديد العدوى وانتقاله للبشر.

?وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، قد أعلنت الشهر الماضي، أن ألمانيا أبلغتها بظهور فيروس إنفلونزا الطيور "H5N8 " سريع الانتقال، بمزرعة جنوب غربي البلاد.

كما أوضحت أن الفيروس معد للإنسان، ويسبب مرضا شديدا في الجهاز التنفسي لدى الطيور.


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