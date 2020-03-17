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نرمين الفقي تثير الجدل بالكمامة في العزاء وبدونها في عرض أزياء

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نرمين الفقي
نرمين الفقي
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علا خطاب

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الكويت

إصابات

فيروس

كورونا

أثارت الفنانة نرمين الفقي، جدلاً واسعًا، خلال ظهورها في عزاء الشاعر الغنائي سامح العجمي باتباعها لتعليمات السلامة للوقاية من فيروس كورونا، ولكن هذه الإجراءات لم تستمر طوال الوقت.

بعد انتهاء مراسم العزاء، اتجهت نيرمين الفقي لحضور عرض أزياء للمصمم محمد شهبندر، وظهرت بدون الكمامة أو القفازات!.

يشار إلى أن نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل "نصيبي ‏وقسمتك" ‏الذي عرض عبر قناتي ‎ mbc ‎و ‎  ON E.‎

حكاية "ما يطلبه المستمعون" من بطولة نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل. من تأليف ‏عمرو محمود ‏ياسين ‏وإخراج أكرم فريد ‎ .




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