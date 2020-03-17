» أردنية تثير ضجة على مواقع التواصل لرفضها الخضوع للحجر الصحي

17 مارس 2020 - 10:40 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة أردنية رفضت الخضوع للحجر الصحي بعدما حاول العاملون بمطار الملكة علياء إخبارها بضرورة ذلك، ما أُثار ضجة علي مواقع التواصل.

ويظهر مقطع الفيديو السيدة وهي تعترض على الذهاب إلي أحد الفنادق للحجر الصحي لمدة 14 يومًا قائلة: "خلي بابا يتدخل".

جدير بالذكر أن الأردن قد أعلن أنه سيتم إغلاق المجال الجوي وتعليق كل الرحلات من وإلي البلاد باستثناء رحلات الشحن التجاري اعتبار من اليوم، وقد صلت حالات الإصابة في الأردن إلي 29 حالة.

https://static.slaati.com/2020/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87.mp4