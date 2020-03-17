الباز: "كورونا مش هتنفع معاه الفهلوة المصرية"

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طالب الإعلامي محمد الباز، المصريين بالبقاء في منازلهم لحماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا، قائلاً: "كورونا مش محتاج إننا نتذاكى عليه ونمارس الذكاء والفهلوة المصرية، ولو تزايدت الأعداد لن نجد أسرة للمرضى، ولذلك على المواطنين تقليل الازدحام حتى لا يتزايد العدد".

وتعجب الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، من بعض تصرفات المواطنين، قائلاً: "من غير المعقول أن تتخذ الحكومة كل هذه الإجراءات، وتجد المواطنين في تزاحم لشراء المواد الغذائية، أو الجلوس على المقاهي".

ووجه الباز، المواطنين بضرورة ترك الحكومة تقوم بعملها لتقليل عدد المصابين بالفيروس في مصر، موضحًا أن قرارات الحكومة الأخيرة بتعليق المدارس 15 يومًا، وتعليق الطيران، وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية ذات الطبيعة الإدارية جاء لتقليل الاختلاط وتخفيض نسبة العدوى.

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