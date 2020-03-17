» توفي بهذا المرض.. صورة نادرة للشيخ المنشاوي مع شقيقه ووالده

17 مارس 2020 - 09:48 ص

انتشرت صورة نادرة للشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه بشقيقه القارئ محمود صديق المنشاوي ووالده الشيخ صديق المنشاوي.

ويعتبر الشيخ محمد صديق من أمهر القراء على مستوى العالم الإسلامي رحمهم الله، وهو قارئ ووالده قارئ وجده أيضًا رحمهم الله.

يذكر أن الشيخ محمد صديق المنشاوي مرض في عام 1966 ، حيث أصيب بمرض دوالي المريء ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن حتى رحل عن الدنيا في يوم الجمعة 5 ربيع الثاني 1389 هـ، الموافق 20 يونيو 1969م، رحمه الله رحمة واسعة.



