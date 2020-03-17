» السياحة: هذه الرحلات مستثناة من قرار تعليق حركة الطيران في مصر

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متابعات- أمينة عبد العال

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تعليق الطيران

الرحلات الداخلية

اجتمع منذ قليل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارتين، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وذلك لمناقشة تنفيذ القرار الخاص بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 19 مارس الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا و حتي يوم 31 مارس الجاري.

وأكد الوزيران أنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة التعليق وأن المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب) وذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم وذلك دون استقدام أى وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن فترة تعليق الطيران لن تكون فترة سكون بل سيتم استغلالها لترتيب البيت من الداخل لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الصحية حيث تم الاتفاق مع شركة عالمية للقيام بتعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلي الكشف علي العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي حالتهم الصحية وتدريبهم للنهوض بمستوي كفاءتهم.

وأضاف الطيار محمد منار أن المجال الجوي المصري غير مغلق وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدا علي أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية خلال فترة التعليق، والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.


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