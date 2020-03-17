» السماء تمطر "باذنجان" في إيران.. والحكومة تكشف السبب

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متابعات- أمينة عبد العال

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باذنجان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسماء وهي تمطر "باذنجان" في العاصمة طهران، ما أثار ضجة علي مواقع التواصل.

ويظهر مقطع الفيديو حبات من الباذنجان تسقط من السماء، إلا أن السلطات الإيرانية بحثت عن صاحب مقطع الفيديو وبالفعل اعتقلت 5 أشخاص بسبب هذا المقطع، حسبما نشرت"صدي البلد".

وبالتحقيق في الأمر اتضح أن مقطع الفيديو صوره شاب بالتعاون مع مجموعة من أصدقائه وأكدوا أنه نشر بالخطأ علي مواقع التواصل لافتين إلي أنهم غير منتمين لأي حركة أو مجموعة سرية، وحسب الصحافة المحلية فإن الشاب هو "أمين تقيبور" إيراني ويعمل في الخدع السينمائية وكان في زيارة لإيران لحضور مراسم دفن والده وألغيت رحلة عودته بسبب تفشي"كورونا".


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