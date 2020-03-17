المغامسي: كورونا قرّب مفاهيم أشراط الساعة

17 مارس 2020 - 09:36 ص

قال صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة إن فيروس كورونا هذا لا يقول أحد أنه مختص بعرق دون عرق ولم يقل أحد بملة دون ملة أو أرض دون أرض، وإنما ظهرت فيه قدرة الله الواحد القهار.

وأضاف المغامسي على برنامج الأبواب المتفرقة الذي يذاع كل سبت على قناة mbc إ ن ثمة أحاديث كنا نقرأها ونؤمن بها لكننا لا نعرف تأويلها، وفيروس كورونا قّرب كثيرا من المفاهيم.

وتابع قائلا: قد جاء في بعض الأحاديث أنه من أشراط الساعة أن ريحا باردة تخرج من اليمن وقبض المؤمنين، وكان الإنسان يقول كيف تقبض الريح أرواح المؤمنين؟"

وأوضح المغامسي أنه الآن هذا الفيروس مضى في الأرض وانتشر من غير أن يستطيع أحد أن يمنعه، حتى يعلم الناس ضعفهم وعجزهم وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، منوها أن هذا الفيروس تسبب بأمور عدة ويختلف إلى الآن في تفشيه وانتشاره من بلد إلى آخر.