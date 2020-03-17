أديب: ساعدونا ربنا يساعدكم

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كورونا

اديب

انفعل الإعلامي عمرو أديب، من إصرار المواطنين على النزول لشارع والتجمعات في ظل التحذيرات من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، قائلا: "أبوس أيديكم أقعدوا في البيت ومتخرجوش" .

 وأضاف أديب، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، مخاطبا المواطنين: "أرجوكم لا تذهبوا للشوارع خليكم في البيت، ديه مش إجازة".

وتابع: "أن الحكومة قررت تعليق الدراسة وتخفيف العمالة في المصالح الحكومية كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس، عشان الاختلاط يقل، ساعدونا ربنا يساعدك، نحن نحارب ونناضل بالإمكانيات اللي معانا".

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