"زحمة ومش نضيف".. لميس جابر تنفعل على الهواء

17 مارس 2020 - 09:16 ص

روت الدكتورة لميس جابر عضو مجلس النواب، موقفا لها بالشهر العقاري وصفته بالصادم، مع الإعلامي عمرو أديب قائلة: "توجهت للشهر العقاري وصدمت من الأوضاع الموجودة به" .



وأضافت "جابر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، قائلة: "إنها عندما توجهت للشهر العقاري فوجئت بأنه مزدحم ولا يوجد به مكان للتهوية، معقبة: "مكان غير آدمي".



وتابعت: "بعض السيدات يصطحبن أبناءهن معهن في الشهر العقاري، والبعض يتعامل باستهتار مع فيروس "كورونا".