وزير التعليم: قد نمدد فترة تعطيل الدراسة لنهاية الفصل الثاني

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أكد الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم - أن قرار تمديد فترة تعليق الدراسة هو قرار دولة وليس قرار وزير .

وقال في لقاء مع برنامج "القاهرة الآن"  على قناة "الحدث" : الأزمة متعلقة بنواحي كثيرة وبالتالي فإن قرار تمديد تعليق الدراسة هو قرار دولة .

وأضاف: في حال تم تمديد قرار تعليق الدراسة فأتوقع أن يستمر ذلك لنهاية الفصل الدراسي الثاني .. لكن لو انخفضت أعداد المصابين بفايروس كورونا فلن تكون مشكلة ولن يستمر قرار تعليق الدراسة.

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