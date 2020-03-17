وزير التعليم: قد نمدد فترة تعطيل الدراسة لنهاية الفصل الثاني

17 مارس 2020 - 07:02 ص

أكد الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم - أن قرار تمديد فترة تعليق الدراسة هو قرار دولة وليس قرار وزير .



وقال في لقاء مع برنامج "القاهرة الآن" على قناة "الحدث" : الأزمة متعلقة بنواحي كثيرة وبالتالي فإن قرار تمديد تعليق الدراسة هو قرار دولة .



وأضاف: في حال تم تمديد قرار تعليق الدراسة فأتوقع أن يستمر ذلك لنهاية الفصل الدراسي الثاني .. لكن لو انخفضت أعداد المصابين بفايروس كورونا فلن تكون مشكلة ولن يستمر قرار تعليق الدراسة.



