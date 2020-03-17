محمد فاروق يفجر مفاجأة جديدة عن مشاجرة رمضان صبحي وبادجي

أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي محمد فاروق - مقدم برنامج "البريمو" - أن وسائل الإعلام تناولت مشاجرة رمضان صبحي و أليو بادجي - لاعبا الأهلي - بشيء من التهويل .
وقال "فاروق" في برنامجه بقناة "ten" : المشادة التي حدثت بين بادجي و رمضان صبحي عادية جدا .
وأضاف: مجرد نرفزة ملعب بين اثنين من اللاعبين وتحدث مع الكثيرين .
واستدرك: الأهلي عنده قواعد صارمة ومن يخرج عنها يعاقب ، ولذلك تم تغريم صبحي وبادجي 200 ألف جنيه لكل منهما بقرار من سيد عبد الحفيظ.
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