محمد فاروق يفجر مفاجأة جديدة عن مشاجرة رمضان صبحي وبادجي

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أحمد عادل شعبان

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أليو بادجي

خناقة رمضان صبحي وأليو بادجي

أكد الإعلامي محمد فاروق - مقدم برنامج "البريمو" - أن وسائل الإعلام تناولت مشاجرة رمضان صبحي و أليو بادجي - لاعبا الأهلي - بشيء من التهويل .

وقال "فاروق" في برنامجه بقناة "ten" : المشادة التي حدثت بين بادجي و رمضان صبحي عادية جدا .

وأضاف: مجرد نرفزة ملعب بين اثنين من اللاعبين وتحدث مع الكثيرين .

واستدرك: الأهلي عنده قواعد صارمة ومن يخرج عنها يعاقب ، ولذلك تم تغريم صبحي وبادجي 200 ألف جنيه لكل منهما بقرار من سيد عبد الحفيظ.

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