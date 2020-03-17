عادل حمودة يروي أغرب موقف فعله مرسي مع حسنين هيكل

17 مارس 2020 - 06:06 ص

روى الكاتب الصحفي عادل حمودة تقاصيل موقف غريب جمع بين الرئيس الراحل محمد مرسي و الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل .



وقال حمود في لقاء مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل: هيكل لم يكن يحب الاحتفال بعيد ميلاده ، وكان يعتبر هذه عادة وثنية .



وأضاف: فوجئنا بأن مرسي يريد الاحتفال بعيد ميلاد هيكل على أن يحضر 25 كاتب وشخصية مشهورة للاحتفال ، وقبل هيكل بالفعل هذه الدعوة ثم تفاجأنا بأن مكتب الإرشاد اعترض على احتفال مرسي بعيد ميلاد هيكل وتم إلغاء الحفل.



