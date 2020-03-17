"الصحة العالمية": عدد ضحايا كورونا في العالم تجاوز الصين

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المصريون ووكالات

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، إن إصابات ووفيات كورونا حول العالم تجاوزت ما سجلته الصين.
جاء ذلك في "مؤتمر صحفي افتراضي" عقده غيبريسوس في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، حيث تواجد معه فقط المسؤولون في المنظمة، وتلقى أسئلة مرئية ومكتوبة وعبر الهاتف والبريد الالكتروني.
وأوضح غيبريسوس أن إصابات ووفيات كورونا حول العالم تجاوزت ما سجلته الصين، في إشارة إلى الارتفاع السريع في أعداد الإصابات بالفيروس الأسبوع الماضي.
ودعا الحكومات إلى إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، قائلًا: "رسالة بسيطة أتوجه بها إلى كل دول العالم: اختبار، اختبار، اختبار. إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا لكل حالة مشتبه بها".
وأكد ضرورة إخضاع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس للحجر الصحي، وإجراء اختبارات الكشف على الذين احتكوا بهم خلال آخر يومين.
وأضاف: "إنه مرض خطير جدا، ورغم أن الدلائل تشير إلى أن الذين تخطوا سن الـ 60 في بؤرة الخطر بنسبة أكبر من غيرهم إلا أن شبابا وأطفالا توفوا جراء إصابتهم بالفيروس".
وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 181 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. -

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