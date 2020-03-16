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الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا عقموا مساجد وكنائس ضد "كورونا"

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القدس
القدس
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المصريون ووكالات

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، 12 شابا فلسطينيا قاموا بتعقيم مساجد وكنائس ومؤسسات أخرى في مدينة القدس المحتلة، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود للأناضول إن عناصر من جهاز المخابرات التابع للشرطة الإسرائيلية اعتقلت 12 شابا فلسطينيا في عدد من أحياء بلدة القدس، بعد قيامهم تطوعا بتعقيم مؤسسات ومرافق، بينها مساجد وكنائس في القدس، ضد كورونا.
وأضافوا أن عناصر المخابرات الإسرائيلية صادرت المعدات التي استخدمها الشباب في تعقيم تلك الأماكن، التي تشهد إقبالًا من سكان القدس.
ولم يتسن على الفور معرفة سبب الاعتقال تحديدًا.
وقال مجدي أبو غزالة، أحد من جرى اعتقالهم، لمركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي): "لا نعلم كمتطوعين سبب الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية، قمنا بمبادرة شبابية لحماية أهلنا في القدس، وهو عمل إنساني بحت".
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، أن عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل يبلغ 255.
ويوجد فلسطيني واحد من سكان القدس مصاب بالفيروس.
وقررت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الأحد، إغلاق المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى بالقدس، واقتصار أداء الصلاة على الساحات المفتوحة، لمنع انتشار الفيروس.
وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 179 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية. -

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