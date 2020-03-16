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إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158

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ارتفعت وفيات فيروس "كورونا" في إيطاليا، الإثنين، إلى 2158 إثر تسجيل 349 حالة جديدة.
وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، إن "وفيات كورونا في البلاد ارتفعت إلى 2158، إثر تسجيل 349 حالة جديدة، الإثنين، فيما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 23 ألفا و73".
وأوضح أن "414 شخصا تعافوا من الفيروس في عموم البلاد، خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين الإجمالي إلى 2749".
من جهة أخرى، أفاد أليساندروا فيرغاللو، رئيس جمعية "أطباء التخدير والعناية المركزة" الإيطالية، أن منطقة لومبارديا (شمال) تعاني من نقص كبير في الكمامات الطبية.
وذكر فيرغاللو، في رسالة وجهها إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، أن "كمية الكمامات الموجودة بالمنطقة، الأكثر تضررا من "كورونا"، ستنتهي قريبا، وقد يؤدي ذلك إلى تعليق عمليات الإنقاذ" (دون مزيد من التوضيحات).
والإثنين، صادقت الحكومة الإيطالية، على حزمة مساعدة مالية قدرها 25 مليار يورو، لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 179 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.


وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية. -

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