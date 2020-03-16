» مصر تعيد 200 مواطنًا من السودان

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السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
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أحمد سالم

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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إعادة الدولة المصرية 200 مواطن مصرى اليوم، ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان.

وذلك في ضوء تلقي وزارة الهجرة استغاثات من عدد من الطلاب المصريين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.

وبدورها تناشد الوزيرة الطلبة والمواطنين الراغبين فى العودة من السودان التوجه إلى مقر السفارة المصرية بالخرطوم لتسجيل بياناتهم الشخصية، حتى تتمكن الدولة من حصر الأعداد استعدادًا لإعادتهم وفقا لرغبتهم.

ويشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلت مؤخرا مع السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن، لمتابعة قضية المصريين العالقين بمطار الأردن.

وأوضحت الوزيرة أن السفير شريف كامل سفير مصر لدى الأردن قام بزيارة للمواطنين كما تواصل مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هناك إجراءات تتم حاليا لإنهاء الموقف، وأن السفير المصرى أبدى تقديره لتفهم المواطنين الإجراءات التى أعلنتها الحكومات في إطار مواجهة فيروس الكورونا المستجد.

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