فرنسا تنشر الجيش للسيطرة على "كورونا"

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن الجيش سيساعد في إدارة الأزمة الصحية لمواجهة فيروس كورنا في بعض المناطق.

وشدد في كلمة متلفزة قبل قليل، على أن باريس ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر أنه بداية من منتصف يوم غد سيتم الحد بشكل كبير من تحركات المواطنين وذلك لمدة 15 يوما على الأقل.

وتابع أنه سيعاقب كل من يخل بقرار منع التنقل، كذلك سيتم إغلاق حدود فرنسا مع أوروبا لمدة 30 يوما.

كما اتخذ قرارًا بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا.

وقال إنه سيتم نشر مستشفا عسكريا في الألزاس في إطار مواجهة الفيروس، فضلًا عن تعليق كل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية ومنها مشروع إصلاح قانون التقاعد.

وقال: "نحن في حالة حرب وأنا أدعو كل المسؤولين والشعب إلى الاتحاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد".


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