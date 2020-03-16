أول تعليق من "حماقي" على إصابته بـ"كورونا"

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نشر المطرب محمد حماقي، عددًا من الفيديوهات عبر خاصية "الاستوري"، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، ليوضح حقيقة الشائعة التي تداولت اليوم الإثنين، بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وقال حماقي في الفيديو: «مساء الخير عليكم جميعا أنا بعمل الفيديو دا من البيت، ويمكن مش بعمل دا كتير، بس النهاردة جاتلي رسائل كتير جدًا على الواتس أب، إن في إشاعة بتقول إني عملت تحليل لفيروس كورونا وإن النتائج كانت إيجابية، ولكن ده مش حقيقي خالص أنا في البيت الحمد لله كويس».

وأضاف حماقي: «بشكركم جدًا، وبطمنكم في نفس الوقت، وبطلب منكم تخلوا بالكم من نفسكم، على قد ما تقدروا خليكم في البيت، يعني النزول يكون على قد الشغل بس، بلاش تجمعات والسهر في أماكن زحمة».

يذكر أن الفنان محمد حماقي شارك في لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، وشاركه التحكيم كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

شاهد الفيديو..

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