نشأت الديهي: الدولة تقوم بجهود صعبة لمواجهة كورونا

16 مارس 2020 - 09:06 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية تتابع وتراقب عن كثب ما يجرى في الدول التي بها فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر بها حالات إصابة بفيروس كورونا لكنها غير موبوءة، واتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية الاستباقية الواجبة.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اليوم بعض الاجراءات الاحترازية الجديدة بعد تعليق الدراسة المدارس والجامعة، متمثلة في تعليق حركة الطيران من المطارات المصرية من ظهر 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، مع تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والصالح الحكومية بهدف منع الاحتكاك بين الناس ومنع الازدحام.





وتابع "الديهي"، أن الدولة خلال هذه الفترة تقوم بإجراءات صعبة وعصيبة لمواجهة كورونا، وتعلم تمامًا أنها لها تداعيات اقتصادية مخيفة، لكن صحة المواطن على رأس أولويات أي دولة.



