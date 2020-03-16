  • الإثنين 16 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ماكرون

فرنسا تنشر الجيش للسيطرة على "كورونا"

امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

فيروس كورونا

أمريكا.. أول تجربة لـ"لقاح" ضد "كورونا"

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الاثنين

راشيل الحسينى

شاهد.. إعلامية شهيرة تصاب بحالة إغماء على الهواء

البنك المركزي

قرار عاجل من البنك المركزي بخصوص الفائدة

هاني الناظر

بشرى.. كورونا سيختفي من مصر في هذا الموعد

رمضان صبحي

خناقة بين رمضان صبحي و«بادجي» في الأهلي

لقطة من الفيلم

هذا مصير مصر في الفيلم الأمريكي الذي تنبأ بـ«كورونا»

أرشيفية

كويتي يقتل زوجته في الشارع والسبب صادم

نشأت الديهي: الدولة تقوم بجهود صعبة لمواجهة كورونا

الحياة السياسية

الديهي
الديهي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

السعودية تتخذ قرارا مفاجئًا بشأن كورونا .. وهذا موقف المصريين

#

كورونا.. إيران تبني مقرا علاجيا تحسبا لـ"هجوم بيولوجي"

#

مؤشر جديد مبشر للسيطرة على فيروس كورونا

#

نشأت الديهي: ما يتردد حول تفشي كورونا بمصر "أوهام"

كورونا

الديهى

فيروس كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية تتابع وتراقب عن كثب ما يجرى في الدول التي بها فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر بها حالات إصابة بفيروس كورونا لكنها غير موبوءة، واتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية الاستباقية الواجبة.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اليوم بعض الاجراءات الاحترازية الجديدة بعد تعليق الدراسة المدارس والجامعة، متمثلة في تعليق حركة الطيران من المطارات المصرية من ظهر 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، مع تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والصالح الحكومية بهدف منع الاحتكاك بين الناس ومنع الازدحام.

وتابع "الديهي"، أن الدولة خلال هذه الفترة تقوم بإجراءات صعبة وعصيبة لمواجهة كورونا، وتعلم تمامًا أنها لها تداعيات اقتصادية مخيفة، لكن صحة المواطن على رأس أولويات أي دولة.

ونوه، بأن رئيس الوزراء ناشد المواطنين بالالتزام وعدم الاستخفاف بفيروس كورونا، معقبًا: "أنا براهن على وعي الشعب المصري، ولم تنجه إجراءات الحكومة إلا بتفاعل المواطنين، خلوا العيال في البيت علشان خاطر صحتهم وصحتك، وتعاملوا مع الأزمة بجدية حقيقية، العالم يعيش في حالة حرب حقيقية، وهناك حالة فزع عالمي"، مستنكرًا التكالب على السلع، مشددًا على أن البلد مؤمنة من كافة السلع لعدة شهور قادمة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصر تعيد 200 مواطنًا من السودان
» «الأزهر للفتوى» يصدر رابع الأعداد من مجلَّته العلميَّة
» هل يقاوم الـ«يانسون» فيروس كورونا؟
» ممثل عالمي يعلن إصابته بكورونا ويوجه رسالة مؤثرة
» وفاة مدرب كرة إسباني بسبب "كورونا"
» حظر "الشيشية" و 10 آلاف جنيه على المخالف
» وضع وزير الدفاع الأمريكي بالحجر الصحى بسبب "كورونا"
» الكويت: هذه عقوبة من يتسبب في نقل عدوى كورونا
» 349 وفاة جديدة في إيطاليا بسبب "كورونا"
» الذهب يتراجع بشكل كبير اليوم الاثنين
» تفاصيل مقتل 6 إرهابيين على يد قوات الأمن في بئر العبد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:44 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح