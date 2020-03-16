إصابة موظف بالصحة العالمية بـ"كورونا"

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أحمد سالم

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أفادت وكالة أنباء سبوتنيك في نبأ عاجل، باكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى موظف بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف أنها وحرصا على الصحة العامة قررت أن يعمل كافة موظفيها عن بعد باستثناء الذين لا يمكنهم أداء وظائفهم إلا من مقر المنظمة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك بعد ذلك حضور إعلامي بمقر المنظمة، ولكن ستتم المؤتمرات والإحاطات الصحفية عن طريق دوائر الفيديو والبيانات التي ترسلها المنظمة للصحفيين المعتمدين في جنيف بشكل معتاد.

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