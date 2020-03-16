» وفاة مدرب كرة إسباني بسبب "كورونا"

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كورونا

جارسيا

وفاة بسبب كورونا

توفي المدرب الإسباني الشاب فرانسيسكو جارسيا (21 عاماً) اليوم الاثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن جارسيا كان يعاني من سرطان الدم، وأصيب قبل أيام بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرانسيسكو جارسيا، عمل كمدرب لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا في مدينة مالاجا الإسبانية، وأضافت أن المدرب الإسباني الراحل هو أحد أصغر ضحايا فيروس كورونا عبر العالم.

وتابع نفس المصدر أن معاناة فرانسيسكو جارسيا من مرض سرطان الدم، أثرت على مناعته وقدرته على مواجهة فيروس كورونا، وأردفت الصحيفة نقلاً عن السلطات الصحية المحلية في مالاغا قولها، إن الراحل كان يمتلك فرصة كبيرة للعيش لو لم يكن يعاني من سرطان الدم.إسبانيا - ريال مدريد في الحجر الصحي وتأجيل الدوري لأسبوعين

وفي نفس السياق، عبر بيبي بوينو رئيس النادي عن صدمته من خبر وفاة فرانسيسكو غارسيا. وقال "كان فرانسيسكو رجلاً عظيماً ومدرباً موهوباً للغاية. ما زلنا مصدومين". وأضاف "لا أستطيع تصديق ما حدث".

يشار إلى أن وفاة فرانسيسكو جارسيا تأتي في ظروف صعبة تمر بها إسبانيا، فقد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قبل أيام فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد، بحيث لن يسمح للسكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالخروج من منازلهم، إلا للتوجه إلى العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام أو الأدوية أو لتلقي العلاج.


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