نهاية صادمة لشاب تحرش بسيدة في الشارع (فيديو)

16 مارس 2020 - 08:20 م

نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تحرش شاب بسيدة في الشارع، بإحدى الدول الإفريقية.

ويظهر الفيديو الذي تداوله النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السيدة وهي تمسك بالشاب وتبرحه ضربًا بطريقة عنيفة.

ويبدو أن السيدة غاضبة بسبب تحرش الشاب بها، حيث ظلت تسأله عن سبب لمسها والتحرش بها في الشارع قبل أن توجه له لكمات وتسقطه على الأرض.

كما ظهر شخص تدخل ويحاول يعرف ما حدث، ليقوم هو الآخر بضرب الشاب، بينما تقوم السيدة بتوجيه الصفعات له على وجهه.



مقطع متداول لامرأة تضرب رجلًا تحرش بها ??pic.twitter.com/hzMkLCMfqB — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 16, 2020