سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

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الأرصاد الجوية

الأرصاد

طقس الثلاثاء

طقس غد الثلاثاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الثلاثاء، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

والطقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

والرياح نشطة على كافة الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جداً، وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فمن المتوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة «13– 18»

الإسكندرية «14– 17»

قنا «15- 28»

الأقصر «15- 29»

أسوان «15– 29»

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