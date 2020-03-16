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"صالح جمعة" يفضح فتاة نشرت صورة مهينة له

الرياضة

جمعة
جمعة
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الطيب حسين

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نشرت فتاة تدعى ريهام حمدي، عبر حسابها على "تويتر" صورة للاعب النادي الأهلى صالح جمعة، يظهر فيها وبيده آلة تعقيم تزامنًا مع إجراءات مكافحة "كورونا".

وظهر مع "جمعة" في الصورة زميله في الفريق محمود كهربا، حيث إنها كانا على ما يبدو فى وصلة مزاح.

وعلقت الفتاة على الصورة بقولها: "صالح جمعة لقى شغلانه أهو بعد ما بطل الكرة".

ليمازحها "صالح" بقوله: "كل ده عشان صالح جمعة مسمحلكيش تقفى معاه فى النادى دقيقتين".


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