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السودان

كورونا

إعلان حالة الطوارئ بالسودان بسبب "كورونا"

أعلن مجلس السيادة السوداني الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني أن "مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا"???.

يأتي ذلك، بعد إعلان الخرطوم تسجيل حالة وفاة منذ يومين بفيروس كورونا.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان أعلنت أمس الأحد تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.


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