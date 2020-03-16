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قطر

كورونا

38 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى قطر

سجلت السلطات القطرية اليوم الاثنين، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأشارت وزارة الصحة القطرية في بيان لها، إلى أن معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي، كما تم تسجيل 3 حالات تعود لمواطنين قطريين عائدين من المملكة المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا، لافتة إلى أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تستمر بتوسيع دوائر البحث وإجراء الفحوص اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.

وسجلت قطر في آخر حصيلة أمس الأحد، 337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما أعلنت شفاء أربعة من المرضى بعد تلقيهم العلاج اللازم.


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