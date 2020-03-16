» السياحة العالمية توجه تحذيرًا هامًا للمسافرين بشأن كورونا

أصدرت منظمة السياحة العالمية تعليمات مشددة للمسافرين بين الدول فى ظل انتشار فيروس كورونا، وطالبتهم بالحفاظ على أمانهم والسفر بمسؤولية باتباع الإرشادات البسيطة والفعالة، وأضافت "على أى شخص يسافر واجب العناية بنفسه وللآخرين، لا أعذار ولا استثناءات".

وأوضحت المنظمة أنه مع تطور وضع فيروس كورونا COVID-19 ، يواصل العديد من الأشخاص حول العالم السفر لقضاء وقت الفراغ ، للعمل ولأسباب إنسانية حيوية آخرى، مطالبة أى شخص يرغب فى السفر استشارة الهيئة الصحية الوطنية الخاصة به أولا.

وأضافت: "أنت تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامتك والآخرين، فإذا مرضت أثناء السفر، قم بعزل نفسك واطلب العناية الطبية في أقرب وقت ممكن"، وإذا عدت من وجهة تعاني من فاشية COVID-19 ، فابق في المنزل وأعزل نفسك قدر الإمكان، حتى لو لم تشعر بالمرض.

ولفتت المنظمة، إلى أنه إذا بدأت تشعر بالإعياء وتعتقد أنك قد يكون لديك COVID-19 ، اتصل بمقدم الرعاية الصحية المحلي، واتبع تعليماتهم وابقوا بالمنزل، ما لم يُنص على خلاف ذلك، وأفضل طريقة للبقاء آمنًا أثناء السفر هي اتباع أحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية عن كثب قدر الإمكان، وفى مقدمتها اغسل يديك بانتظام وبشكل كامل ، وتجنب المصافحة أو لمس وجهك، وحاول الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وحيثما أمكن، حافظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين.