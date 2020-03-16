  • الإثنين 16 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البنك المركزي

قرار عاجل من البنك المركزي بخصوص الفائدة

هاني الناظر

بشرى.. كورونا سيختفي من مصر في هذا الموعد

رمضان صبحي

خناقة بين رمضان صبحي و«بادجي» في الأهلي

لقطة من الفيلم

هذا مصير مصر في الفيلم الأمريكي الذي تنبأ بـ«كورونا»

أرشيفية

كويتي يقتل زوجته في الشارع والسبب صادم

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

آخر عدد مصابي ووفيات كورونا على مستوى العالم

مديحة كامل

دخلت السينما في لندن ففوجئت بفيلم إباحي لـ« مديحة كامل»

أرشيفية

وزير الصحة السعودي يصدم مواطنيه

ارشيفية

ارتفاع إصابات "كورونا" في مصر إلى 150 حالة

ناصر البرنس

غلق مطعم «البرنس» بسبب كورونا

السياحة العالمية توجه تحذيرًا هامًا للمسافرين بشأن كورونا

آخر الأخبار

السياحة العالمية
السياحة العالمية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تطور درامي في إصابة ترامب بفايروس كورونا: طبيبي أخبرني بهذا الأمر

#

مفاجأة من منظمة الصحة العالمية عن "كورونا"

#

«الصحة العالمية»: هناك دول لم تأخذ كورونا على محمل الجد

#

التوصل للقاح ضد كورنا قد يتم بعد 18 شهرًا

أصدرت منظمة السياحة العالمية تعليمات مشددة للمسافرين بين الدول فى ظل انتشار فيروس كورونا، وطالبتهم بالحفاظ على أمانهم والسفر بمسؤولية باتباع الإرشادات البسيطة والفعالة، وأضافت "على أى شخص يسافر واجب العناية بنفسه وللآخرين، لا أعذار ولا استثناءات".

وأوضحت المنظمة أنه مع تطور وضع فيروس كورونا COVID-19 ، يواصل العديد من الأشخاص حول العالم السفر لقضاء وقت الفراغ ، للعمل ولأسباب إنسانية حيوية آخرى، مطالبة أى شخص يرغب فى السفر استشارة الهيئة الصحية الوطنية الخاصة به أولا.

وأضافت: "أنت تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامتك والآخرين، فإذا مرضت أثناء السفر، قم بعزل نفسك واطلب العناية الطبية في أقرب وقت ممكن"، وإذا عدت من وجهة تعاني من فاشية COVID-19 ، فابق في المنزل وأعزل نفسك قدر الإمكان، حتى لو لم تشعر بالمرض.

ولفتت المنظمة، إلى أنه إذا بدأت تشعر بالإعياء وتعتقد أنك قد يكون لديك COVID-19 ، اتصل بمقدم الرعاية الصحية المحلي، واتبع تعليماتهم وابقوا بالمنزل، ما لم يُنص على خلاف ذلك، وأفضل طريقة للبقاء آمنًا أثناء السفر هي اتباع أحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية عن كثب قدر الإمكان، وفى مقدمتها اغسل يديك بانتظام وبشكل كامل ، وتجنب المصافحة أو لمس وجهك، وحاول الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وحيثما أمكن، حافظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إعلان حالة الطوارئ بالسودان بسبب "كورونا"
» 38 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى قطر
» مقترح بحظر السفر بين الدول الأوروبية
» 202 وفاة في إقليم واحد بإيطاليا
» السياحة العالمية توجه تحذيرًا هامًا للمسافرين بشأن كورونا
» بعد غيابها.. فنانة شهيرة تفجر صدمة: "رفضت بيع جسدي للمخرجين"
» إصابة مسئولين بارزين بكورونا فى إسبانيا
» السياحة تضيء واجهات قصر البارون
» "هتوفر دخل كويس".. تفاصيل مبادرة تشجير الأسطح
» عمر كمال يثير الجدل بفيديو لـ جوهرة
» شاهد..فنان شهير يثير ضجة أثناء التصوير بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:39 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح