حجر إلزامي لسكان عمارة كاملة في الكويت

16 مارس 2020 - 05:06 م

طبقت السلطات الكويتية حجرًا إلزاميًا لسكان عمارة سكنية كاملة بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تطبيق الحجر الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية بسبب مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "كونا" الكويتية عن وزارة الصحة قولها، إن "تطبيق الحجز الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية في البلاد بسبب مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا المستجد وعزلهم، جاء منعا لانتقال الفيروس إلى المجتمع".

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند: "نتتبع الآن نظام مراقبة لتحديد الحالات المصابة بالفيروس، وفي حال التأكد من وجود حالة مصابة سيتم التواصل مع جميع المخالطين لها".

وأضاف: "تم اكتشاف حالة في هذه العمارة خلال الأيام الماضية، وتبين أن هناك بعض المخالطين وجرى تطبيق العزل والحجر الإلزامي على جميع سكان العمارة".

وأعلنت الصحة الكويتية في وقت سابق، عن تسجيل 11 حالة جديدة ثبتت إصابتها بكورونا في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123، وأشارت إلى أن حصيلة الشفاء بقيت على حالها من دون تغيير.