  • الإثنين 16 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البنك المركزي

قرار عاجل من البنك المركزي بخصوص الفائدة

هاني الناظر

بشرى.. كورونا سيختفي من مصر في هذا الموعد

رمضان صبحي

خناقة بين رمضان صبحي و«بادجي» في الأهلي

لقطة من الفيلم

هذا مصير مصر في الفيلم الأمريكي الذي تنبأ بـ«كورونا»

أرشيفية

كويتي يقتل زوجته في الشارع والسبب صادم

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

آخر عدد مصابي ووفيات كورونا على مستوى العالم

مديحة كامل

دخلت السينما في لندن ففوجئت بفيلم إباحي لـ« مديحة كامل»

أرشيفية

وزير الصحة السعودي يصدم مواطنيه

ارشيفية

ارتفاع إصابات "كورونا" في مصر إلى 150 حالة

ناصر البرنس

غلق مطعم «البرنس» بسبب كورونا

فنانة شهيرة:«اقعدوا في بيوتكم وأنا ارقص لكم كل يوم»

الصفحة الأخيرة

نرمين صقر
نرمين صقر
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

مشاكل في العلاقة..فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب طلاقها

#

"خليك في بيتك" فنانة شهيرة تثير الجدل على مواقع التواصل

#

فنانة شهيرة تعلن توبتها عن فيلمها المثير: تبت إلى الله .. واخترت حجابي

#

بالفيديو.. ضبط فنانة شهيرة وشقيقتها في قضية مخلة

رقص

فنانة

كورونا

نرمين صقر

نشرت فنانة شهيرة مقطع فيديو راقص لها، مرتدية كمامة و"جاونتي"، مشيرة إلى أنها تقاوم فيروس كورونا بالرقص.

وطالبت الفنانة والراقصة التونسية الشهيرة نرمين صقر، المواطنين بالجلوس في منازلهم وأنها ستقوم بتقديم رقصة لهم في مقطع فيديو كل يوم.

ودخلت الفنانة التونسية التي أعلنت من قبل ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس، في وصلة رقص على الموسيقي، من أجل "تسلية" الجمهور.

وكانت نرمين صقر ، أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، الماضية في تونس.

وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع  التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إنها ستتوجه إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض سباق  الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

وحول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صقر  أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبز، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية كبيرة لكل رجل يعد اى  تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

كما أكدت نرمين صقر  أنه في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين من  الميراث وثلثًا وحيدًا للرجل.

واختمت صفر بيان ترشحها للرئاسة  قائلة: "وفقنا الله في خدمة الوطن وعاشت تونس حرة مستقلة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إعلان حالة الطوارئ بالسودان بسبب "كورونا"
» 38 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى قطر
» مقترح بحظر السفر بين الدول الأوروبية
» 202 وفاة في إقليم واحد بإيطاليا
» السياحة العالمية توجه تحذيرًا هامًا للمسافرين بشأن كورونا
» بعد غيابها.. فنانة شهيرة تفجر صدمة: "رفضت بيع جسدي للمخرجين"
» إصابة مسئولين بارزين بكورونا فى إسبانيا
» السياحة تضيء واجهات قصر البارون
» "هتوفر دخل كويس".. تفاصيل مبادرة تشجير الأسطح
» عمر كمال يثير الجدل بفيديو لـ جوهرة
» شاهد..فنان شهير يثير ضجة أثناء التصوير بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:39 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح