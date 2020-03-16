آخر عدد مصابي ووفيات كورونا على مستوى العالم

16 مارس 2020 - 04:57 م

لا يزال فيروس كورونا المستجد حديث العالم، بعد اجتياحه مختلف الدول.

وحتى صباح اليوم الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز 174 ألفا، في حين بلغ عدد الوفيات 6684 وعدد المتعافين 77865.

وظهر تفشي المرض الشبيه بالإنفلونزا، المعروف الآن باسم Covid-19 لأول مرة بين مجموعة من مرضى الالتهاب الرئوي في ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019 وانتشر بسرعة إلى أوروبا والأمريكيتين.

ووجدت أحدث الدراسات أن المصابين يمكنهم نقل الفيروس إلى الآخرين حتى قبل أن تظهر عليهم الأعراض، ويستغرق الأمر نحو 5 أيام قبل ظهور علامات مثل ارتفاع درجات الحرارة والسعال.

وأدى الوباء إلى حظر السفر وإغلاق الحدود والمدارس والمتاحف خاصة في إيطاليا، التي وضعت سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة قيد حجر صحي غير مسبوق.