المتحدث العسكري ينفي رش مبيدات "كورونا" بالطائرات

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نفى المتحدث العسكرى، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات على كافة محافظات الجمهورية، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد المتحدث العسكري، في بيان له اليوم، أن صفحته الرسمية، هي المصدر الرسمي للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وتابع أن ذلك يأتي بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، في إطار استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مبدولي، عن تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بأسلوب يضمن تقليل الاختلاط بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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