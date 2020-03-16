  • الإثنين 16 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

ارتفاع إصابات "كورونا" في مصر إلى 150 حالة

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

غلق مطعم «البرنس» بسبب كورونا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يناشد المواطنين التزام منازلهم

مديحة كامل

دخلت السينما في لندن ففوجئت بفيلم إباحي لـ« مديحة كامل»

ارشيفية

تهز السعودية.. مسن يرتكب 24 جريمة

كهربا

الأهلى يدرس رحيل "كهربا" الصيف المقبل

الافتاء

الإفتاء: الإبلاغ عن مصابي كورونا واجب شرعي

فيروس كورونا

دولة خليجية تسجل أول وفاة بـ "كورونا"

إسرائيل

في إسرائيل.. المسئول عن إجراء فحوص"كورونا" مصاب

الاجهزة الامنية في الكويت

بشعة.. طعن في الكويت والسبب"كورونا"

الجيش يعلق على تعقيم المحافظات بالطائرات

الحياة السياسية

مروحيات عسكرية
مروحيات عسكرية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بالصور.. تعرف على مستشفيات العزل في جميع المحافظات

#

سجن شقيق "بوتفليقة" 15 عامًا للتآمر على الجيش

#

شاهد.. بكاء طارق يحيي بعد فوز فريقه على الزمالك

#

الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم

نفى المتحدث العسكرى، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات على كافة محافظات الجمهورية، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد المتحدث العسكري، في بيان له اليوم، أن صفحته الرسمية، هي المصدر الرسمي للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وتابع أن ذلك يأتي بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، في إطار استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مبدولي، عن تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بأسلوب يضمن تقليل الاختلاط بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السياحة تضيء واجهات قصر البارون
» "هتوفر دخل كويس".. تفاصيل مبادرة تشجير الأسطح
» عمر كمال يثير الجدل بفيديو لـ جوهرة
» شاهد..فنان شهير يثير ضجة أثناء التصوير بسبب كورونا
» أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد أزمة ياسمين عبد العزيز
» رسميا.. نهائي الكونفيدرالية في هذا البلد
» أول تعليق من أبو هشيمة لياسمين صبرى بعد الخطوبة
» إصابة 26 عاملا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية
» نظام غذائي سليم لمقاومة "كورونا".. تعرف عليه
» إصابة فنانة عالمية بكورونا.. وهكذا علقت
» ظهور غريب لزعيم كوريا الشمالية تزامنا مع"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح