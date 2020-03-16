» "هتوفر دخل كويس".. تفاصيل مبادرة تشجير الأسطح

16 مارس 2020 - 02:26 م





كشف المهندس أحمد عباس، مدير عام التشجير بوزارة البيئة، تفاصيل مبادرة تشجير الأسطح، قائلا: "المبادرة بدأت فور إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة "اتحضر للأخضر ".



وأضاف "عباس"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زرعت فور إعلان الرئيس للمبادرة سطح الوزارة بالنباتات لتحسين البيئة وتنقية الهواء.



وتابع: "المبادرة لها مردود اقتصادي ومن الممكن إن توفر دخلا ماديا جيدا للسكان منها وهذا من خلال تعليم الشباب والفتيات استغلال الأسطح لإنتاج محاصيل في المنزل أو بشكل تجاري فيما بعد".

