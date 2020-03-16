الـ100 مليار دولار.. الرئاسة تكشف مصدرها

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الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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متابعات- أمينة عبد العال

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

فيروس كورونا

بسام رضا

100 مليار

كشف السفير بسام رضا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن مصدر الـ 100 مليار دولار التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لمواجهة فيروس"كورونا"، لافتا إلى أنه تم تخصيص هذا المبلغ من ميزانية الدولة ويتم توفيره من قبل وزارة المالية، حسبما نشرت"صدي البلد".

ولفت المتحدث خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة "شعبي إف أم"  إلى أن المبلغ الذي تم تحديده يخصص كاحتياطي لحظة الطوارئ لمكافحة هذا الفيروس أو لأي تداعيات قد تكون محتملة خلال الفترة المقبلة لمكافحته.

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