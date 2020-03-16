أبرز 7 معلومات عن ملعب نهائى أفريقيا

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بإعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استضافة ملعب "جابوما ستاديوم" بمدينة دوالا الكاميرونية لنهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له مايو المقبل ليكون أول ملعب يحتضن نهائي البطولة، الذي سيقام بنظامه الجديد (نهائي من مباراة واحدة).

"المصريون" ترصد أبرز المعلومات عن ملعب المباراة، الذى  اختاره "كاف".  

تم وضع حجر الأساس للملعب، الذى يقع على بعد 20 كيلومترًا من قلب مدينة دوالا، فى فبراير 2017، وتم الانتهاء من إنشائه نوفمبر عام 2019.

يطلق عليه اسم استاد أومنيسبورت دي دوالا، وكان مقررًا له أن يستضيف نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، قبل أن يتم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون.

إنشيء من قبل شركة تركية للإنشاءات، بإجمالي تكلفة بلغت 200 مليار فرانك أفريقي. وبلغت المدة الزمنية لإنشاء الملعب، ما يقرب20 شهرًا.

يتسع الملعب لـ 50 ألف متفرج، حيث تم تغطية أرضية الملعب بالعشب الطبيعي.

كما يضم الملعب، مضمارًا لألعاب القوي، إلى جانب ملعبي تدريب ملحقين بالإستاد، يتسع كل واحد منهما لنحو ألفي متفرج.

ومن المقرر أن يستضيف مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2020.

كما سيكون الملعب أحد الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستحتضنها الكاميرون خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.


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