انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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الطقس

الامطار

الأرصاد

إكسترا نيوز

محمود شاهين

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة بدءًا من غد الثلاثاء، بمعدل 4 درجات، ووجود نشاط للرياح وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

ونفى في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز" الاثنين، تعرض البلاد لمنخفض جوي شديد مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن هناك تقلبات جوية لكنها لا تزيد على انخفاض درجات الحرارة وأمطار عادية مع نشاط للرياح.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تصل لحد والرياح خفيفة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.

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