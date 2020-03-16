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شاهد..فنان شهير يثير ضجة أثناء التصوير بسبب كورونا

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فتحي عبد الوهاب وأحمد السعدني
فتحي عبد الوهاب وأحمد السعدني
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علا خطاب

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كورونا

أحمد السعدني

فتحي عبد الوهاب

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يلتقط سيلفي بشكل مختلف برفقة الفنان فتحي عبد الوهاب، مبررًا ذلك بسبب كورونا.

وعلق السعدني علي الصورة: "تغيير سيلفي فتحي عبد الوهاب في إطار مواجهة كورونا".‏

ويبدأ فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده في مسلسل "الفتوة" خلال أيام، والذي يظهر خلال أحداثه كضيف شرف، بالتزامن مع قيامه بتصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول".

وعلى الرغم من ظهور فتحي عبد الوهاب خلال أحداث العمل كضيف شرف، إلا أنه يجسد خلال أحداثه دورا محوريا في الحلقات الأولى من المسلسل الذي يتناول قصة جديدة في عالم الدراما تختلف عن أي عمل فني آخر، وأحداثه بعيدة تماما عن أحداث الفيلم الذي قدمه من قبل الفنان الراحل فريد شوقي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، داخل حي الجمالية في مصر القديمة، حول الصراع بين قوى الخير والشر والعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، والعادات والتقاليد فيها.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة ودياب إلى جانب عدد آخر من الفنانين الشباب.


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