  • الإثنين 16 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
اقتحامات الاقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

ارشيف

أبرز 7 معلومات عن ملعب نهائى أفريقيا

انقلاب 3 سيارات بسبب الطقس السئ بسوهاج

انخفاض جديد مفاجئ.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

خالد أبو بكر

"التفتوا إلى هؤلاء".. طلب جريء لـ"إعلامي" من الدولة

الإعلامية الكويتية حليمة بولند

إعلامية كويتية تثير ضجة على مواقع التواصل بفيديو من داخل الحمام

أحمد موسي

موسى: سد النهضة أخطر من كورونا

ارشيفية

طبيب: شيء إذا فعلته فأنت لست مصابا بكورونا

السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

الرئاسة تعد بحل جذرى لمشكلات تراكم مياه الأمطار

فيروس كورونا

الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سد النهضة

"إثيوبيا قررت تعمل اللي عاوزاه".. تطورات صادمة بسد النهضة

الرئاسة تعد بحل جذرى لمشكلات تراكم مياه الأمطار

آخر الأخبار

السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

شاهد.. غرق شيما الحاج في مياه الأمطار و"ونش" ينتشلها

#

فيديو (+18) .. لودر ينتشل جثة فتاة من مياه الأمطار بالشرقية

سفير

الرئاسة

السيسي

تجمع

تراكم مياه

أوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكاتف المواطنين وأجهزة الدولة لتخطي موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد مع نهاية الأسبوع الماضي، تضمن شكر الأجهزة والمواطنين على وعيهم والتزامهم بالتعليمات وعدم التحرك إلا للضرورة القصوى.

وأضاف "راضى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "شارع مصر"، مع هاجر جميل، على إذاعة "Sha3by FM"، أنّ موجة الأمطار التي تعرضت لها مصر لم تكن الأولى، إذ تعرضت مصر في بداية الشتاء لموجه حادة أيضا، ولكن الدروس المستفادة من الموجة الأولى، أفادت الحكومة في الموجة التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عمر كمال يثير الجدل بفيديو لـ جوهرة
» شاهد..فنان شهير يثير ضجة أثناء التصوير بسبب كورونا
» أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد أزمة ياسمين عبد العزيز
» رسميا.. نهائي الكونفيدرالية في هذا البلد
» أول تعليق من أبو هشيمة لياسمين صبرى بعد الخطوبة
» إصابة 26 عاملا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية
» نظام غذائي سليم لمقاومة "كورونا".. تعرف عليه
» إصابة فنانة عالمية بكورونا.. وهكذا علقت
» ظهور غريب لزعيم كوريا الشمالية تزامنا مع"كورونا"
» كريم نيدفيد يفاجئ فايلر بقرار غير مسبوق في تاريخ الأهلي
» نجم الأهلي: هذه حقيقة توقيعي لنادي الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح