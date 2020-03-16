الرئاسة تعد بحل جذرى لمشكلات تراكم مياه الأمطار

16 مارس 2020 - 12:05 م

أوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكاتف المواطنين وأجهزة الدولة لتخطي موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد مع نهاية الأسبوع الماضي، تضمن شكر الأجهزة والمواطنين على وعيهم والتزامهم بالتعليمات وعدم التحرك إلا للضرورة القصوى.

وأضاف "راضى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "شارع مصر"، مع هاجر جميل، على إذاعة "Sha3by FM"، أنّ موجة الأمطار التي تعرضت لها مصر لم تكن الأولى، إذ تعرضت مصر في بداية الشتاء لموجه حادة أيضا، ولكن الدروس المستفادة من الموجة الأولى، أفادت الحكومة في الموجة التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي.