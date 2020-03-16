موسى: سد النهضة أخطر من كورونا

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أمريكا

صدى البلد

أحمد موسى

إثيوبيا

انتقد الإعلامي أحمد موسى، تعثر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي مطالبا المصريين بالتوقيع على وثيقة لدعم حق مصر فى مياه النيل.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، قائلا:  "أناشد المصريين بالتوقيع على وثيقة للمطالبة بحقوقنا فى مياه النيل، وبشكر الجالية المصرية في أمريكا على وقفتهم لدعم الدولة المصرية".

وتابع: "مفيش حياة بدون مياه وعاوزين الجميع يتكاتف لدعم الدولة، أرجو من مجلس النواب التحرك للحفاظ على حقوق وحياة الـ100 مليون مصري، معقبا: "سد النهضة أخطر على حياة المصريين من فيروس كورونا ".

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